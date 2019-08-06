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Зеленський підписав закон про розрахунок тарифу для домашніх сонячних електростанцій

Новини » Енергетика    06.08.2019 - 15:20
Зеленський підписав закон про розрахунок тарифу для домашніх сонячних електростанцій
Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Закон покликаний повернути власникам наземних домашніх СЕС право підключити їх по "зеленому" тарифу

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 6 серпня, підписав законопроект №10357, яким визначається порядок розрахунку "зеленого тарифу" для всіх домашніх сонячних електростанцій незалежно від розміщення і встановленої потужності. Про це свідчить інформація на сторінці закону на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - повернуто з підписом від президента.

Зеленський підписав закон про розрахунок тарифу для домашніх сонячних електростанцій

Так, даний документ повинен усунути неузгодженості в законі про альтернативні джерела енергії і надає можливість будувати сонячні електростанції (СЕС) як на землі, так і на дахах і фасадних конструкціях.

Документ визначає порядок розрахунку "зеленого" тарифу для усіх домашніх сонячних електростанцій незалежно від розміщення і встановленої потужності.

Підкреслимо, в законі про аукціони з розподілу квот підтримки виробників "зеленої" електроенергії №8449-д, який раніше схвалив парламент, прописаний порядок розрахунку "зеленого" тарифу для СЕС до 50кВт за умови їх розташування на дахах та/або фасадах будівель та інших капітальних споруд. Через прийняття цього закону власники наземних домашніх СЕС втратили право підключити свої електростанції по "зеленому" тарифу.

Як писало РБК-Україна раніше, наприкінці квітня нардепи прийняли законопроект №8449-д. Документом визначається, що з 1 січня 2020 року отримання підтримки для суб'єктів господарювання, які реалізують у сфері поновлюваних джерел енергетики проекти певної величини, можливе виключно за участю таких суб'єктів в аукціоні з розподілу квоти підтримки і їх перемоги.

Додамо, в уряді підрахували, що загальний обсяг потенційних інвестицій у проекти відновлюваної енергетики України становить 12 млрд євро.

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