Зеленський підписав закон про продовження мита на експорт металобрухту
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про продовження експортного мита на металобрухт у розмірі 58 євро/тонну на п'ять років. Раніше цей документ прийняла Верховна рада.
Про це повідомив Офіс президента України.
Зазначається, що закон продовжує дію експортного мита на відходи та брухт чорних металів на п'ять років - до 15 Вересня 2026 року. "Таким чином створюються умови для недопущення дефіциту брухту чорних металів в Україні, що сприятиме безперебійній роботі вітчизняної металургійної промисловості, збереженню робочих місць і збільшенню податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів", - підкреслюється в повідомленні.
Підписаний президентом документ також буде сприяти зниженню викидів парникових газів в атмосферу, що відповідає прагненням України приєднатися до Європейського зеленому курсу.
Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.
Нагадаємо, Верховна рада прийняла закон про продовження експортного мита на металобрухт 27 квітня. За документ проголосував 291 народний депутат.
Відзначимо, це мито було введено у вересні 2016 року для стабілізації роботи українського гірничо-металургійного комплексу. Її прийняття дозволило уникнути виникнення дефіциту металобрухту на внутрішньому ринку.
Президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександра Каленкова вважає, що мито на експорт металобрухту дозволила Україні зберегти десятки тисяч робочих місць і забезпечила мільярди надходжень до бюджету.