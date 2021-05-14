Зеленский подписал закон о продлении пошлины на экспорт металлолома

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении экспортной пошлины на металлолом в размере 58 евро/тонну на пять лет. Ранее этот документ приняла Верховная рада .

Отмечается, что закон продлевает действие экспортной пошлины на отходы и лом черных металлов на пять лет - до 15 сентября 2026 года. "Таким образом создаются условия для недопущения дефицита лома черных металлов в Украине, что будет способствовать бесперебойной работе отечественной металлургической промышленности, сохранению рабочих мест и увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней", - подчеркивается в сообщении.

Подписанный президентом документ также будет способствовать снижению выбросов парниковых газов в атмосферу, что соответствует стремлениям Украины присоединиться к Европейскому зеленому курсу.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.