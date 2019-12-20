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Рада схвалила закон про статус учасників бойових дій для моряків ВМС

Новини » Суспільство     20.12.2019 - 13:52
Рада схвалила закон про статус учасників бойових дій для моряків ВМС

Статус отримають у тому числі 24 моряки, захоплені Росією в Керченській протоці

Верховна рада України прийняла у другому читанні законопроект №1197 "Про внесення змін до статті 6 закону україни "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". За документ проголосували 317 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Законом визначається, що до учасників бойових дій (УБД) відносяться члени екіпажів українських кораблів, катерів, суден забезпечення, літаків і вертольотів, інші особи, які перебуваючи на борту захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь у виконанні бойових (службових) завдань при зіткненні з армією іншої держави або незаконними збройними формуваннями.

Зазначається, що Кабінет міністрів визначає порядок позбавлення статусу УБД для цієї категорії громадян.

Крім того, встановлюються правові підстави для проведення перерахунку грошового забезпечення сім'ям військовослужбовців ЗСУ, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, які були захоплені в полон або стали заручниками на території проведення АТО під час бойових дій з незаконними збройними формуваннями.

Як писало РБК-Украина, 4 грудня парламент прийняв у другому читанні проект закону №2045-1 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України про надання статусу та соціальних гарантій окремим особам з-поміж учасників антитерористичної операції", яким буде запроваджено механізм отримання статусу учасника бойових дій добровольцями.

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