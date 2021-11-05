Зеленський підписав закон про олігархів

"У всіх успішних країнах Європи немає такої гілки влади, як олігархи. Держави там працюють в інтересах своїх громадян, а не купки найбагатших. Саме за такі зміни для України проголосували наші громадяни в 2019 році", - зазначив Зеленський.

Суть закону

Законом передбачено створення спеціального реєстру, куди будуть вносити олігархів. Для цього вони повинні відповідати трьом з чотирьох критеріїв:

участь у політичному житті,

значний вплив на ЗМІ,

контроль або володіння монополією,

наявність активів на суму близько 2,3 млрд гривень.

Згідно з остаточною редакцією, визначення олігархів - це прерогатива РНБО, яку очолює президент Володимир Зеленський.

Бізнесмени, які потрапили до реєстру олігархів, будуть зобов'язані подавати електронну декларацію нарівні з чиновниками.

Відповідно до закону, особі, визнаній олігархом, і включеній до Реєстру, забороняється:

фінансувати партії,

бути покупцем у процесі приватизації об'єктів великої приватизації;

фінансувати будь-яку політичну агітацію або проведення мітингів або демонстрацій з політичними вимогами.

Крім того, олігархам і держслужбовцям треба буде звітувати про контакти між собою.

Нагадаємо, Верховна рада 3 листопада усунула протиріччя і неузгодженості в проголосованому законопроекті №5599 (закон про олігархів). Це було зроблено відповідно до статті 131 регламенту без переголосування всього закону. Депутати потримали пропозицію комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Таким чином, вести реєстр олігархів буде Рада національної безпеки і оборони (РНБО), як і наполягали в офісі президента.

Законопроект "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаним з надмірним впливом осіб, що мають значну економічну і політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" був внесений в Раду президентом на початку червня 2021 року.