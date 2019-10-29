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На підпис Зеленському передали закон про викривачів корупції

Новини » Політика    29.10.2019 - 12:26
На підпис Зеленському передали закон про викривачів корупції
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Документом визначається правовий статус викривачів корупції

На підпис главі держави Володимиру Зеленському передали законопроект №1010 його ж авторства "Про внесення змін до закону "Про запобігання корупції" про викривачів корупції". Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - переданий на підпис президенту. Документ раніше підписав спікер ВР Дмитро Разумков.

На підпис Зеленському передали закон про викривачів корупції

Законом, зокрема, визначається правовий статус викривачів корупції, їх права та гарантії захисту; нормується порядок розкриття викривачем корупції інформації; передбачається звільнення від юридичної відповідальності викривачів корупції за розкриття інформації про корупційний або пов'язаному з корупцією правопорушення та забезпечення держзахисту викривачів корупції, зокрема захисту їх трудових прав.

Згідно з документом, виплата винагороди викривачу здійснюється відразу після рішення суду і не залежить від повернення завданих державі збитків. При цьому виплата винагороди передбачена, якщо заподіяна корупційними діями шкода державі перевищує 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Розмір винагороди становить 10% від завданих державі збитків корупційним діянням. Крім того, затверджено, що розподіл винагороди між декількома викривачами здійснюється "у рівних частинах".

Нагадаємо, 17 жовтня Рада прийняла в другому читанні законопроект №1010 авторства президента Володимира Зеленського "Про внесення змін до закону "Про запобігання корупції" про викривачів корупції", за проект у другому читанні проголосували 252 нардепа.

Як писало РБК-Україна раніше, 13 вересня парламент підтримав за основу в першому читанні законопроект №1010, за документ проголосували 283 депутати ВР. До цього антикорупційний комітет ВР не знайшов у проекті ризиків корупції.

Так, президент у перший день роботи ВР вніс законопроект про викривачів корупції. Проект був зареєстрований 29 серпня і визначений главою держави як невідкладний.

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