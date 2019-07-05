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Зеленський підписав закон з фахової освіти

Новини » Політика    05.07.2019 - 19:00
Зеленський підписав закон з фахової освіти
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Вже з 2020 року українські коледжі та технікуми почнуть надавати фахову передвищу освіту

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про фахову передвищу освіту". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства освіти і науки України у Facebook.

Як повідомляється, вже з 2020 року українські коледжі та технікуми почнуть надавати фахову передвищу освіту: вони будуть готувати професійних молодших бакалаврів і більше не набирати абітурієнтів на "молодшого спеціаліста".

Крім того, освіта для дорослих стане більш гнучким - людина зможе отримати кілька професійних утворень за бюджетні кошти протягом життя, навчальні заклади отримають нову систему державного фінансування, а студенти зможуть вільно обирати форму навчання, зокрема, буде більше можливостей для дуальної освіти.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Верховна рада України схвалила в другому читанні законопроект №8321-д "Про фахову передвищу освіту", яким регулюється питання фінансування технікумів і коледжів.

Крім того, в минулому році освітній комітет Ради прийняв рішення підготувати звернення до Кабінету міністрів України з приводу вирішення питання забезпечення фінансування в повному обсязі технікумів і коледжів. Комітет також рекомендував Кабінету міністрів розробити Стратегію розвитку професійного предвысшего освіти.

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