Зеленський підписав закон про податки для ФОП

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який повинен усунути податкову дискримінацію для ФОП. Документ Верховна рада ухвалила 13 травня 2020.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Закон передбачає можливість не сплачувати єдиний соціальний внесок підприємцям, якщо вони не мають доходу в певному звітному періоді з 1 січня 2021 року.

Крім того, скасовується обов'язок ФОП, крім тих, хто обрав спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, та членів фермерського господарства платити мінімальний розмір єдиного соціального внеску за місяці, в яких не було отримано доходу.

Нагадаємо, у листопаді минулого року комітет з питань антикорупційної політики рекомендував Верховній раді прийняти за основу даний законопроект.

Крім того, в Україні продовжили дію податкових пільг на період карантину для підприємців.