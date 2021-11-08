Президент України Володимир Зеленський підписав закон про Національне антикорупційне бюро (НАБУ). Верховна рада прийняла його 19 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря глави держави Сергія Никифорова.
"Зеленський підписав закон про НАБУ, прийнятий Радою 19 жовтня. Він визначає НАБУ центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом", - сказав він у ході брифінгу.
Никифоров пояснив, що повноваження за призначенням директора НАБУ покладені на Кабінет Міністрів.
Нагадаємо, 19 жовтня Верховна рада прийняла в другому читанні законопроєкт №5459-1, що визначає статус НАБУ і порядок призначення директора бюро.
Зазначимо, раніше повідомлялося, що повноваження директора НАБУ Артема Ситника закінчуються 16 квітня 2022 року.