RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Зеленський підписав закон про НАБУ

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про Національне антикорупційне бюро (НАБУ). Верховна рада прийняла його 19 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря глави держави Сергія Никифорова.

"Зеленський підписав закон про НАБУ, прийнятий Радою 19 жовтня. Він визначає НАБУ центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом", - сказав він у ході брифінгу.

Никифоров пояснив, що повноваження за призначенням директора НАБУ покладені на Кабінет Міністрів.

Нагадаємо, 19 жовтня Верховна рада прийняла в другому читанні законопроєкт №5459-1, що визначає статус НАБУ і порядок призначення директора бюро.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що повноваження директора НАБУ Артема Ситника закінчуються 16 квітня 2022 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийНАБУВерховна рада