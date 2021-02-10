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Зеленський підписав закон про "інвестиційних нянь": що він передбачає

Автор: Роман Тверденко

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про "інвестиційних нянь". Автором законопроекту виступив сам президент.

Про це повідомляє Офіс президента.

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Закон гарантує підтримку українським та іноземним інвесторам, сума інвестицій яких перевищує 20 млн євро, і які створюють не менше 80 робочих місць із середньою зарплатою на 15% більше, ніж у регіоні, де така інвестиція буде здійснена.

Вони отримають прямий договір з урядом.

У документі зазначено, що загальний обсяг держпідтримки для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями встановлюють у спеціальному інвестиційному договорі. Він не повинен перевищувати 30 відсотків планового обсягу значних інвестицій за інвестпроектів.

Строк реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями не перевищує п'ять років.

Супровід підготовки та реалізації таких проектів здійснює уповноважена установа. Оцінку такого проекту уповноважений орган проводить протягом 60 календарних днів з дня отримання документів.

У документі чітко прописано, що заявником на отримання такого договору не можуть бути юрособи, бенефіціарні власники акцій (часток) яких є резидентами Росії, та юрособи, які зареєстровані у РФ.

Закон Верховна рада прийняла 17 грудня. За нього проголосували 252 народних депутата.

Як повідомляло РБК-Україна, що вперше про програму "інвестиційна няня" президент заявив на форумі у Давосі і пообіцяв, що іноземні інвестори зможуть отримати податкові канікули за інвестиції.

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Новини України Володимир Зеленський
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