Зеленський підписав закон про "інвестиційних нянь": що він передбачає

Закон гарантує підтримку українським та іноземним інвесторам, сума інвестицій яких перевищує 20 млн євро, і які створюють не менше 80 робочих місць із середньою зарплатою на 15% більше, ніж у регіоні, де така інвестиція буде здійснена.

Вони отримають прямий договір з урядом.

У документі зазначено, що загальний обсяг держпідтримки для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями встановлюють у спеціальному інвестиційному договорі. Він не повинен перевищувати 30 відсотків планового обсягу значних інвестицій за інвестпроектів.

Строк реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями не перевищує п'ять років.

Супровід підготовки та реалізації таких проектів здійснює уповноважена установа. Оцінку такого проекту уповноважений орган проводить протягом 60 календарних днів з дня отримання документів.

У документі чітко прописано, що заявником на отримання такого договору не можуть бути юрособи, бенефіціарні власники акцій (часток) яких є резидентами Росії, та юрособи, які зареєстровані у РФ.