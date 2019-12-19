Зеленський підписав закон про доступ Червоного Хреста до ув'язнених

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №372-IX "Про внесення змін до закону "Про попереднє ув'язнення" щодо забезпечення безперешкодного доступу представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста до осіб, взятих під варту". Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Закон спрощує доступ представників Червоного хреста до ув'язнених. Вступає в силу з наступного дня після його опублікування.

"Підписаний президентом закон доповнює статтю 12 закону "Про попереднє ув'язнення" новою частиною, згідно з якою адміністрація місця попереднього ув'язнення надає представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста побачення з узятими під варту особами безперешкодно, без обмеження кількості таких побачень та їх тривалості, у випадках та згідно з умовами Женевських конвенцій 1949 року про захист жертв війни повідомленням слідчого або суду, які здійснюють кримінальне провадження", - повідомили в Офісі президента

Побачення з затриманими представникам Червоного хреста надаються у вільний від виконання слідчих дій і проведення судових засідань час

Нагадаємо, 12 грудня даний законопроект у другому читанні підтримали депутати Верховної ради. За документ проголосували 335 нардепів.

Раніше Комітет з питань правової політики рекомендував Верховній раді прийняти за основу законопроект №2063 щодо забезпечення доступу захисника до особи, яка має право на захист.