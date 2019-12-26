Зеленський підписав закон про документи для жителів Донбасу

У четверг, 26 грудня, президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" щодо особливостей оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України" № 371-ІХ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Зазначається, що цей документ урегульовує питання оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, громадянам, які проживають у зоні проведення антитерористичної операції (АТО).

"Згідно із законом, громадянам, які проживають у зоні проведення АТО/заходів із забезпечення нацбезпеки і оборони у Донецькій і Луганській областях, документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, оформлює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), за місцем звернення особи чи її законного представника до уповноважених органів, що здійснюють свої повноваження на території області, в якій проводиться АТО/заходи із забезпечення нацбезпеки і оборони", - йдеться у повідомленні.

Додамо, що цей закон Верховна Рада ухвалила 12 грудня 2019 року.

Нагадаємо, Зеленський у середу, 25 грудня, підписав закон "Про оренду державного та комунального майна". Цей закон впроваджує просту і прозору процедуру надання в оренду державного та комунального майна, є більш вигідною завдяки вільній конкуренції.

Як повідомляло РБК-Україна, Зеленський підписав закон про внесення змін до закону України "Про ринок електричної енергії" № 330-ІХ.