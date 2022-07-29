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Бомбосховище має бути в кожній новобудові. Рада ухвалила відповідний закон

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Київ, П'ятниця 29 липня 2022 13:13
Бомбосховище має бути в кожній новобудові. Рада ухвалила відповідний закон Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Верховна рада загалом ухвалила законопроект №7398, яким закріплюється обов'язкова наявність бомбосховищ при плануванні та забудові територій в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту

Законопроект своїми голосами підтримали 280 депутатів.

Законопроект №7398 передбачає термінове розгортання в Україні мережі бомбосховищ, у тому числі й у новобудовах. За новими нормами - орган державного архітектурно-будівельного контролю відтепер може відмовити у видачі сертифіката про готовність будівлі до експлуатації, якщо забудовник не завершить роботи з обладнання бомбосховища.

Зазначимо, що подібна вимога висувається не лише до новобудов, а й до шкіл та дитсадків. Так, з 1 вересня в Україні мають відкритися ті школи та садки, в яких є надійне бомбосховище. На сьогоднішній момент таких установ лише 25%.

Як повідомлялося, раніше з'явилася оновлена мапа найближчих бомбосховищ по всій Україні.

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