Бомбосховище має бути в кожній новобудові. Рада ухвалила відповідний закон

Законопроект своїми голосами підтримали 280 депутатів.

Законопроект №7398 передбачає термінове розгортання в Україні мережі бомбосховищ, у тому числі й у новобудовах. За новими нормами - орган державного архітектурно-будівельного контролю відтепер може відмовити у видачі сертифіката про готовність будівлі до експлуатації, якщо забудовник не завершить роботи з обладнання бомбосховища.

Зазначимо, що подібна вимога висувається не лише до новобудов, а й до шкіл та дитсадків. Так, з 1 вересня в Україні мають відкритися ті школи та садки, в яких є надійне бомбосховище. На сьогоднішній момент таких установ лише 25%.