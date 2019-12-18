Рада схвалила закон про адміністрування реалізації пального і спирту

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Законом удосконалюється робота системи електронного адміністрування реалізації пального та етилового спирту

Верховна рада України схвалила у повторному другому читанні законопроект №2317 "Про внесення змін до Податкового кодексу України і деякі інші законодавчі акти України (про поліпшення адміністрування акцизного податку)". Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Даний законопроект у повторному другому читанні підтримали 316 народних депутатів.

Документом передбачено вдосконалення роботи системи електронного адміністрування реалізації пального та етилового спирту (СЕАРПСЕ) і спрощення умов ліцензування для суб'єктів господарювання.

В документі переглянуті строки і порядок застосування штрафних санкцій за порушення правил обліку, виробництва та обігу пального або етилового спирту на акцизних складах; визначено випадки, в яких складаються зведені акцизні накладні та змінено строк для їх реєстрації до 15 календарних днів.

Законом надана можливість підприємствам роздрібної торгівлі самостійно вибирати спосіб складання акцизних накладних при відпуску через колонки (щоденну або зведену).

Також скасовано вимогу щодо облаштування рівнемірами-лічильниками резервуарів на виробництво пального при очищенні коксового газу; для промислових споживачів продовжено строк для подання довідки форми 2 до 15 календарних днів; уточнено кількість і види ознак для акцизних накладних для полегшення обліку та систематизації використаних обсягів пального

Крім того, передбачено право на отримання інформації особою, що видала вексель по всіх акцизних накладних, складених на постачання пального за векселем, яке воно видало; передбачена можливість оформлення векселя для авіаційних бензинів з терміном погашення до 270 днів.

Документом прописано розміщення на офіційному сайті Державної податкової служби інформації про акцизних складах, зареєстрованих в СЕАРПСЕ; перенесено термін введення в систему зіставлення показників витратомірів і СЕАРПСЕ на 1 липня 2020 року.

Також у законі прирівняли до власного споживання використання пального для заправки транспортних засобів за договорами підряду.

У проекті передбачена можливість з 1 липня 2020 здійснювати поставки пального для реактивних двигунів не з видачею податкового векселя, а за заявкою на поповнення обсягів залишку пального для вітчизняних товаровиробників з обмеженням строку його погашення (15 календарних днів); встановлено триденний строк для реєстрації акцизної накладної за експортною операцією

Також запроваджено механізм для внесення залишків пального у систему суб'єктами господарювання, які зберігають пальне для інших суб'єктів господарювання, які використовують його для власного споживання.

Нагадаємо, що даний законопроект був направлений на доопрацювання 12 грудня. Рішення про направлення документа на повторне читання було підтримано 281 народним обранцем. Очікувалося, що законопроект про адміністрування акцизного податку буде розглянуто в парламенті 17 грудня.

Додамо, що законопроект №2317 був прийнятий парламентом за основу і в цілому 3 грудня. Тоді документ підтримали 307 народних депутатів.