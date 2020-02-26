Зеленський підписав закон про адміністрування податків

Президент Володимир Зеленський 24 лютого підписав законопроект №1209-1, яким вносяться зміни до низки законодавчих актів з адміністрування податків, а також для усунення неузгодженостей в податковому законодавстві. Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради України.

Останній етап проходження документа - повернуто з підписом від президента.

Акт вносить зміни в закон про збір та облік ЄСВ у частині приведення у відповідність до чинного законодавства назв центральних органів виконавчої влади, які адмініструють єдиний внесок.

Також уточнюється процедура подачі вимоги про сплату недоїмки з єдиного внеску; змінюється розмір штрафів за порушення вимог, передбачених законом; виключається обов'язком контролюючого органу інформувати Пенсійний фонд про узгодження результатів перевірок в частині нарахування єдиного внеску.

Крім того, вносяться зміни в закони про держпідтримку сільського господарства, які уточнюють формулу розрахунку питомої ваги вартості реалізованих товарів, при досягненні якої у виробника з'являється право на отримання бюджетної дотації.

Закон також покладає обов'язок по контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати до бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями і дивідендів.

Крім того, встановлюється ставка мита на тютюновмісні вироби для електричного нагрівання за допомогою підігрівача з електронним управлінням.

Також документом вносяться зміни в закон "Про судовий збір" у частині встановлення максимального розміру ставки судового збору за подання до адміністративного суду апеляційної чи касаційної скарги на рішення суду.

Всього закон вносить зміни в 63 законодавчих акти, якими узгоджується питання розподілу повноважень між органами податкової та митної служби.

Нагадаємо, раніше Рада прийняла в другому читанні законопроект №1209-1, яким вносяться зміни до низки законодавчих актів з адміністрування податків, а також для усунення неузгодженостей у податковому законодавстві. Закон підтримали 256 парламентаріїв.

Як писало РБК-Україна, за основу даний проект парламентарії підтримали ще в грудні 2019 року.