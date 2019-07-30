Зеленський підписав указ про поліпшення доступу до електронних послуг

Президент Володимир Зеленський підписав указ "Про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до електронних послуг". Про це йдеться на сайті президента.

Зазначається, що документ передбачає першочергове проведення повного аудиту роботи державних реєстрів.

"Сьогодні в Україні нараховується понад 350 державних реєстрів, більшість з яких функціонують абсолютно неефективно та непрозоро. Це є головною причиною виникнення рейдерства, корупції та інших схем при наданні різноманітних державних послуг, наприклад у будівельній чи земельній сферах", - зазначив радник президента України Михайло Федоров.

Крім того, указ Зеленського передбачає запровадження єдиного веб-порталу електронних послуг, де українці зможуть за допомогою електронного кабінету отримувати доступ до інформації щодо себе в державних реєстрах (наприклад, про майно, землю, транспорт, податки і доходи) та пріоритетні електронні державні послуги. Так, указом першочергово передбачається реалізація електронних послуг, пов’язаних із народженням дитини (проект "єМалятко"), реєстрацією її місця проживання, реєстрацією фізичної особи як платника податків під час першого оформлення паспорта громадянина України, перевіркою наявності у водія документів.

Також указом започатковується робота над проведенням електронних виборів та електронного перепису населення в Україні. Серед ключових завдань, передбачених указом, - прискорення наповнення Єдиного державного демографічного реєстру, який наразі містить дані лише близько 14 млн громадян.

"Відсутність у громадян засобів eID є ключовим бар’єром на шляху розвитку е-послуг та цифрової економіки в цілому. Вже восени цього року ми плануємо розпочати видачу паспортів у вигляді ID-карток одразу з електронним підписом, але пріоритет робимо на запровадженні та масштабуванні таких інноваційних підходів, як MobileID та SmartID, а також інших альтернативних засобів", - зазначив радник президента.

Нагадаємо, раніше Зеленський анонсував інвестиції в розвиток інфраструктури Донбасу.

Також президент заявляв, що планує прискорити впровадження "держави в смартфоні".