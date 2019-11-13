Зеленський підписав указ про скорочення військових звань

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №845/2019 "Про деякі заходи щодо оптимізації переліків посад, що підлягають заміщенню особами вищого офіцерського (начальницького) складу, та граничних військових (спеціальних) звань за цими посадами". Про це йдеться на сайт Офісу президента.

Згідно з указом, Кабінет міністрів, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки, Управління державної охорони та Служба судової охорони повинні до 21 листопада надати пропозиції за переліками посад, що підлягають заміщенню.

Даний указ був підписаний Зеленським 13 листопада.

Нагадаємо, раніше Зеленський вніс зміни до положення про комісію по біобезпеки при Раді національної безпеки і оборони. Президент вніс зміни до пункту 5 Положення про комісію з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО.

Також РБК-Україна писало, що 11 листопада Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Геруса з посади представника президента у Кабінеті міністрів. На його місце був призначений Олексій Перевезенцев.