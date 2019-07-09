Зеленський підписав указ про синхронізацію баз митниць з сусідніми країнами

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який дозволить синхронізувати бази даних української митниці з базами сусідніх країн. Про це заявив заступник керівника офісу президента України Олексій Гончарук під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Гончарук, синхронізація має відбутись в цьому році. "Президент своїм указом наголосив на тому, що уряду вже зараз необхідно вжити заходів, щоб вже в цьому році була можлива синхронізація баз даних з іншими країнами. Це істотно вирішить проблему контрабанди", - сказав він.

Заступник керівника офісу президента повідомив, що Зеленський обговорював цю проблему європейськими партнерами під час саміту Україна-ЄС.

Гончарук заявив, що, з одного боку, на митних пунктах потрібно встановити обладнання і сканери, щоб просвічувати контейнери і запломбовані вантажні автомобілі. "З іншого боку ІТ-систему, яка б дозволяла збирати статистику і управляти ризиками в масштабах митниці", - додав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ для запобігання створенню перешкод для бізнесу на митниці. Як заявив заступник керівника офісу президента України Олексій Гончарук, суть указу зводиться до вирішення тактичних речей.

Як повідомляло РБК-Україна, в грудні 2018 року Кабінет міністрів затвердив заходи щодо синхронізації об'єднаної енергетичної системи (ОЕС) України з об'єднанням енергосистем країн-учасниць Європейського союзу (ENTSO-E).