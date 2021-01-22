Зеленський запропонував про необхідність створити реєстр будинків для літніх людей

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність створити реєстр і сайт з усіма закладами для літніх людей і установ реабілітації в Україні. Таку заяву він зробив після смертельного пожежі в будинку для літніх людей в Харкові.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Треба, щоб ми знайшли всі об'єкти по всій країні, проконтролювали, і щоб ми жоден з об'єктів не закрили, поки не знайдемо вихід. Треба обов'язково створити реєстр і сайт з усіма такими закладами, щоб кожна людина могла бачити всю необхідну інформацію про заклади догляду за літніми людьми, установи реабілітації", - заявив глава держави.

Нагадаємо, 21 січня в Харкові сталася пожежа в будинку для літніх людей. Заклад працював нелегально і не мав жодних дозволів. В результаті пожежі загинули 15 людей, ще 11 потрапили до лікарні. Правоохоронці вже відкрили кілька кримінальних справ і розслідують інцидент.

Після пожежі Зеленський анонсував створення ринку соціальних послуг в Україні. Глава держави пропонує провести реформу надання соціальних послуг.