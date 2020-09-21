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Зеленський підписав указ про запобігання гендерно обумовленого насильства

Автор: Маріанна Присяжнюк, Юлія Струк

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про розбудову системи реагування та запобігання гендерно обумовленого насильства. Він підкреслив, що потрібні механізми реалізації прийнятого законодавства.

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Про це він сказав у ході зустрічі з представниками громадських та міжнародних організацій.

Зустріч присвячена питанням реалізації держполітики з протидії та запобігання домашньому насильству.

"Я з підписанням цього указу хочу наголосити про особисту відповідальність прем’єр-міністра, уряду України та всіх керівників на місцях… Потрібні механізми реалізації прийнятого законодавства. Питання запобігання та протидії насильства є одним із індикаторів цілей сталого розвитку", - сказав президент.

Він зазначив, що цей напрям є частиною внутрішнього та зовнішнього напрямку роботи нашої держави, для якої права людини є основоположним принципом.

Нагадаємо, на початку серпня заступник голови Нацполіціі Олександр Фацевіч заявив, що за півроку було відкрито близько 900 справ за фактом домашнього насильства, а громадяни стали менше приховувати такі факти і частіше звертатися за допомогою до правоохоронців.

Як писало РБК-Україна, заступник міністра внутрішніх справ Катерина Павличенко заявила, що в Україні за перші півроку кількість повідомлень про домашнє насильство збільшилася на 40%.

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