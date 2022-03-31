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Зеленський підписав указ про утворення двох військових адміністрацій у Луганській області

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент України Володимир Зеленський утворив дві військові адміністрації населених пунктів у Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ, який опублікований на сайті глави держави.

"На виконання Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю утворити: Кремінську міську військову адміністрацію Сєвєродонецького району Луганської області та Рубіжанську міську військову адміністрацію Сєвєродонецького району Луганської області", - йдеться в документі.

Даний указ набирає чинності з дня його оприлюднення.

Нагадаємо, 30 і 31 березня російські військові продовжили обстрілювати Луганську область, в результаті чого через десятки житлових будинків Сєвєродонецька і Лисичанська, а також школа і нафтове сховище були охоплені вогнем.

Раніше в Лисичанську Луганської області двоє дітей отримали важкі травми через обстріл російських окупантів.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України