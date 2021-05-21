Зеленський підписав санкції проти російських телеканалів і компаній

"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року" Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) "(додається)", - йдеться в указі.

Контроль за виконанням рішення, введеного указом президента, покладено на секретаря РНБО Олексія Данилова.

Зокрема, серед підпали під санкції ряд російських телеканалів: "Телекомпанія НТВ" і її дочірні компанії, "Перший канал", "Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія", "Зірка", "ТНТ-Телемережа", "Москва Медіа" і інші.

Також в списку є телеканали і ЗМІ з окупованого Криму. Серед них: "Кримська газета", "Студія "Ялта ТВ" і ряд інших.

Крім того, під санкції потрапили такі компанії: "Вебмані.ру", "Мережева Розрахункова Палата", "Обчислювальні сили".

У переліку присутній ряд українських і зарубіжних компаній. Серед них: INDX Transactions Ltd (Британські Віргінські острови), Amstar Holdings Limited (Гонконг), "Фінансова установа "ВМ-Фактор"(Україна).

У списку санкцій також включений професор кафедри міжнародного права російського дипломатичного вузу "МДІМВ МЗС РФ" Воронін Євген Ростиславович.

Всього в списку санкцій 138 компаній. Повний список можна переглянути тут.

Санкції введені на три роки і вони передбачають:

1) блокування активів;

2) обмеження торгових операцій;

3) обмеження транзиту ресурсів, польотів і перевезень по території України;

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;

5) зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань;

6) анулювання ліцензій та дозволів на провадження певного виду діяльності;

7) заборона участі в приватизації, оренди державного майна;

8) заборона здійснення публічних і оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб;

9) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден і військових кораблів до територіального моря України;

10) повна або часткова заборона здійснення операцій з цінними паперами;

11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу;

12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави або вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;

13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, в яких іноземний елемент володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу;

14) введення додаткових заходів в сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;

15) припинення дії торговельних угод, спільних проєктів і промислових програм в певних сферах, зокрема в сфері безпеки і оборони;

16) заборона передачі технологій, прав на об'єкти інтелектуальної власності;

17) інші санкції будуть відповідати принципам їх застосування, встановленим цим Законом.