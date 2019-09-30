Зеленський підписав указ про звільнення Данилюка

Президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Данилюка з поста секретаря Ради національної безпеки та оборони. Про це йдеться в указі президента.

Відповідний указ №724 / 2019 був оприлюднений 30 вересня.

Данилюк пробув на посаді секретаря РНБО чотири місяці. Зеленський призначив його секретарем РБНО 28 травня 2019 року. В команді Зеленського він відповідав за міжнародну, фінансову, економічну і банківську діяльність.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк написав заяву на звільнення з посади. Пізніше Данилюк заявив, що залишається на роботі до рішення президента Володимира Зеленського.

Також сьогодні стало відомо, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило недостовірні відомості у декларації колишнього міністра фінансів України та чинного секретаря РНБО Олександра Данилюка на суму 1,6 млн грн.

Повідомляється, що Данилюк, подаючи декларації 2015 року (виправлену) і 2016 (виправлену), зазначив недостовірні відомості про житловий будинок та земельну ділянку, які належать йому та дружині на праві спільної власності.