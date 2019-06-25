Зеленський підписав кадрові укази в зв'язку з перейменуванням АП

Президент України Володимир Зеленський підписав кадрові укази №434-452 у звязку з перейменуванням Адміністрації президента в Офіс президента. Документи опубліковані на сайті глави держави.

Зокрема, президент звільнив Андрія Богдана з посади глави АП та призначив керівником Офісу; Сергія Трофімова звільнено з посади першого заступника АП та призначено першим заступником керівника Офісу.

Також глава держави звільнив Олексія Гончарука, Юрія Костюка, Вадима Пристайка, Руслана Рябошапки та Кирила Тимошенка з посад замглави Адміністрації президента та призначив заступниками керівника Офісу президента.

Крім того, Олексія Дніпрова звільнено з посади керівника Апарату АП та призначено керівником Апарату Офісу президента.

Також Зеленський звільнив Руслана Стефанчука з посади радника президента України - представника президента у Верховній раді та призначив представником президента у ВР.

Президент підписав ще один указ №436 про Положення про Офіс президента України.

Нагадаємо, раніше Зеленський своїм указом від 20 червня перейменував Адміністрацію президента в Офіс президента.

У квітні в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна Володимир Зеленський заявляв, що має намір перенести АП з будівлі на Банковій.