Зеленський підтримав спільне з ОДА фінансування реконструкції парку в Дніпрі

Президент Володимир Зеленський підтримав спільне фінансування реконструкції парків. Зокрема, парка Глоби у Дніпрі, для якої гроші також надасть Дніпропетровська обласна державна адміністрація.

Про це Зеленський заявив під час засідання другої палати Конгресу місцевих та регіональних влад у Дніпрі.

"Ми вдячні обласній державній адміністрації, Валентину Резніченку (голова Дніпропетровської облдержадміністрації, - ред.), за те, що вони обіцяють виділити відповідні кошти на капітальну реконструкцію парку Глоби", - сказав мер Дніпра Борис Філатов.

Він також додав: на прикладі центральних парків очевидно, що навіть такий багатий та потужний мегаполіс, як Дніпро, не зможе самостійно дати лад всім рекреаційним зонам, адже їх у міста майже три десятки.

Зі свого боку президент зауважив, що мав можливість вивчити всі деталі, пов‘язані з парком, під час переїздів у робочій подорожі Дніпропетровщиною.

"Я згоден, що повинна бути спільна фінансова модель. Держава, місто, область - усі разом. Це буде справедливіше і якісніше", - сказав Зеленський.