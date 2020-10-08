Зеленський підкреслив успішність візиту до Британії

Фото: Володимир Зеленський та Борис Джонсон у Лондоні (president.gov.ua)

Відносини України з Британією - стратегічні, а досягнуті домовленості відображають справді близьку дружбу між країнами.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму Facebook.

На його думку, досягнуті домовленості стали можливими завдяки тому, що в нас практично однакові цінності: свобода, конкуренція, самовідданість, відповідальність, честь.

"Сьогоднішня "Нова угода" з Британією, яка визначає наші відносини після Брекзиту, дає змогу громадянам і бізнесу співпрацювати з набагато більшим потенціалом. Більш розкуто та більш перспективно. Тому що... друзі. І тому що вміємо відверто розмовляти", - додає президент.

Торгівля, промислова політика, енергетика, сільське господарство, інформаційні технології, глобальні "кліматичні" програми - це тільки частина тих сфер, які охоплює Угода про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство, уточнює Зеленський.

Він також переконаний, що разом з Британією ми зміцнимо обороноздатність України на морі та підвищимо безпеку на півдні нашої держави.

У межах візиту відбулася також зустріч з членами британської королівської родини - герцогом та герцогинею Кембриджськими.

"Це - перша аудієнція президента України у членів британської королівської родини. Вважаю це честю не для себе особисто, а для всієї нашої держави. Бо це також про ключові цінності. Про довіру насамперед", - наголошує президент.

Він також повідомив, що мав дуже продуктивною була зустріч з прем’єр-міністром Борисом Джонсоном, й також запросив його відвідати Україну з офіційним візитом.

У підсумку, зауважив президент, Лондон завершує максимально успішний зовнішньополітичний тиждень для України.

"Менше традиційно пафосних слів про те, "як треба", і більше практичної конкретики для нової Української держави", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні Україна та Британія підписали угоду про вільну торгівлю і партнерство. Угода була підписана Зеленським та прем'єром Британії Борисом Джонсоном.

Крім того, Зеленський домовився з Джонсоном працювати над полегшенням візових умов між Україною та Британією.