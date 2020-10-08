Зеленский подчеркнул успешность визита в Британию

Фото: Владимир Зеленский и Борис Джонсон в Лондоне (president.gov.ua)

Отношения Украины с Британией - стратегические, а достигнутые договоренности отражают действительно близкую дружбу между странами.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем Facebook.

По его мнению, достигнутые договоренности стали возможны благодаря тому, что у нас практически одинаковые ценности: свобода, конкуренция, самоотверженность, ответственность, честь.

"Сегодняшняя "Новая сделка" с Британией, которая определяет наши отношения после Брекзита, дает возможность гражданам и бизнесу сотрудничать с гораздо большим потенциалом. Более раскованно и более перспективно. Потому что... друзья. И потому что умеем откровенно говорить", - добавляет президент.

Торговля, промышленная политика, энергетика, сельское хозяйство, информационные технологии, глобальные "климатические" программы - это только часть тех сфер, которые охватывает Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве, уточняет Зеленский.

Он также убежден, что вместе с Британией мы укрепим обороноспособность Украины на море и повысим безопасность на юге нашего государства.

В рамках визита состоялась также встреча с членами британской королевской семьи - герцогом и герцогиней Кембриджскими.

"Это - первая аудиенция президента Украины у членов британской королевской семьи. Считаю это честью для себя лично, и для всего нашего государства. Потому что это также ключевые ценности. О доверии прежде всего", - подчеркивает президент.

Он также сообщил, что имел очень продуктивную встречу с премьер-министром Борисом Джонсоном, и также пригласил его посетить Украину с официальным визитом.

В итоге, отметил президент, Лондон завершает максимально успешную внешнеполитическую неделю для Украины.

"Меньше традиционно пафосных слов о том, "как надо", и больше практической конкретики для нового Украинского государства", - резюмировал Зеленский.

Напомним, сегодня Украина и Великобритания подписали соглашение о свободной торговле и партнерстве. Соглашение было подписано Зеленским и премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

Кроме того, Зеленский договорился с Джонсоном работать над облегчением визовых условий между Украиной и Британией.