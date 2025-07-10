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Зеленский подал коалиции решительных "неожиданные сигналы" о финансировании ВСУ

Четверг 10 июля 2025 21:34
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Зеленский подал коалиции решительных "неожиданные сигналы" о финансировании ВСУ Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи "коалиции решительных" в Риме 10 июля подал партнерам "неожиданные сигналы" о финансировании ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Владимира Зеленского во время разговора с представителями украинских и иностранных медиа.

"Безусловно, надо говорить об усилении финансирования наших воинов. Да, это неожиданные сигналы, наверное, но я сегодня был очень откровенен на "коалиции желающих", - сказал Зеленский

По его словам, Украина должна иметь сильную армию.

"Безусловно, идти по пути к контрактной армии полностью. Это правильно", - отметил президент.

Встреча "коалиции решительных"

В Риме в четверг, 10 июля, состоялась встреча "коалиции решительных". Участники, в частности, обсуждали возможность отправки иностранных войск в Украину.

Впервые в заседании "коалиции решительных" участвовали представители США - спецпредставитель по Украине Кит Келлог, а также сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блументаль.

Лидеры подтвердили поддержку суверенитета Украины и осудили российское вторжение как грубое нарушение Устава ООН. Они высоко оценили готовность президента Владимира Зеленского к миру и напомнили, что с момента согласия Украины на прекращение огня прошло четыре месяца, в течение которых РФ только усилила атаки. За это время погибло более 700 мирных украинцев, более 3500 - ранены.

Коалиция договорилась о новых санкциях против российской военной экономики, включая энергетический и финансовый сектора, экспорт нефти и газа, "теневой флот" и поставки из третьих стран, которые задействованы в войне.

Лидеры подтвердили, что Украина получит не менее 40 млрд евро военной помощи в 2025 году. Приоритет - системы ПВО, дроны-перехватчики и усиление будущих Вооруженных сил Украины. Поддержка будет координироваться через Контактную группу, инициативу НАТО NSATU и профильные коалиции.

Финансовую и экономическую поддержку Украины пообещали продолжить. В 2026 году планируется коллективный бюджетный план для Украины. Также подтверждена готовность поддерживать разминирование Черного моря и рассматривать механизмы, по которым РФ должна компенсировать убытки, включая использование доходов от замороженных российских активов.

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