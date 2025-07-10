Зеленский подал коалиции решительных "неожиданные сигналы" о финансировании ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи "коалиции решительных" в Риме 10 июля подал партнерам "неожиданные сигналы" о финансировании ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Владимира Зеленского во время разговора с представителями украинских и иностранных медиа.

"Безусловно, надо говорить об усилении финансирования наших воинов. Да, это неожиданные сигналы, наверное, но я сегодня был очень откровенен на "коалиции желающих", - сказал Зеленский По его словам, Украина должна иметь сильную армию. "Безусловно, идти по пути к контрактной армии полностью. Это правильно", - отметил президент.