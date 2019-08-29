Зеленський пропонує скоротити Раду і закріпити пропорційну систему

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній раді України скоротити чисельність нардепів у парламенті, а також закріпити пропорційну систему виборів. Відповідна інформація міститься на сайті парламенту.

Повідомляється, що даний законопроект про внесення змін до Конституції України зареєстрований 29 серпня під номером 1017. Документ визначено як невідкладний, однак на даний момент текст закону відсутній.

Нагадаємо, цього тижня представник президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук підтвердив підготовку законопроекту про скорочення кількості депутатів парламенту.

"З приводу цього законопроекту (про зниження кількості депутатів, - ред.). Я анонсував, що ми будемо вносити багато змін до Конституції, які будуть відповідати програмі нашої партії. Ми це обіцяли - і ми це виконаємо. Ми обіцяли і питання скорочення депутатів, ми обіцяли скасування депутатської недоторканності ", - заявив Стефанчук.

Відзначимо, сьогодні Зеленський також подав парламенту законопроект, в якому теж пропонує внести зміни до Конституції. Зокрема, мова йде про передачу права призначати керівництво антикорупційних органів та Госбюро розслідувань.