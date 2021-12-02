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Зеленський подав до Ради законопроекти про подвійне громадянство: що планується

Автор: Олександр Білоус

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної ради п'ять законопроектів щодо подвійного громадянства. Планується встановити кримінальну відповідальність за умисне приховування підданства іноземної держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту.

"Таким чином ми врегулюємо питання, які стосуються подвійного громадянства", - цитує Зеленського його прес-служба.

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Відзначимо, восени 2021 року 48% українців взагалі не підтримують ідею запровадження подвійного або множинного громадянства в Україні. Водночас 24% висловлюються за можливість запровадження подвійного (множинного) громадянства для всіх країн без винятків.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запропонував запровадити подвійне громадянство. Він заявив, що це питання важливе для українців, які мешкають у США, Канаді та ЄС. За його словами, у світі 65 млн українців.

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Володимир Зеленський