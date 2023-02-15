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Зеленский о начале переговоров по вступлению в ЕС в этом году: нет никаких препятствий

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

У Украины нет никаких препятствий, чтобы уже в этом году начать переговоры о вступлении в Европейский союз.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг по итогам встречи с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

"Совместно со шведским председательством мы должны обеспечить все необходимое для начала переговоров о членстве Украины в Европейском союзе уже в этом году. Мы этого очень хотим и никакого препятствия этому нет и не будет", - заявил он.

Напомним, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что нет четких временных рамок, которых нужно достичь, чтобы вступить в ЕС. Потому что для каждой страны они разные.

Кроме того, премьер Денис Шмыгаль заявлял, что Украина должна быть готова к вступлению в ЕС до конца 2024 года, однако не исключено, что решение может занять время.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс призвал Европарламент дать Украине европейское будущее.

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Владимир ЗеленскийВступление в ЕС