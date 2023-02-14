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Президент Латвии призвал Европарламент дать Украине европейское будущее

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Вторник 14 февраля 2023 16:45
Президент Латвии призвал Европарламент дать Украине европейское будущее Фото: президент Латвии Эгилс Левитс (flickr.com)
Автор: Валерия Полищук

Европа должна найти политическую волю, чтобы судить Россию за ее преступления и дать Украине будущее в Европе.

Об этом заявил президент Латвии Эгилс Левитс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

Он призвал Европарламент создать спецтрибунала по агрессии России против Украины.

"Никто из нас не хочет жить в мире, где агрессивная война является нормой", - заявил Левитс, призвав международное сообщество "найти политическую волю" для создания трибунала не только ради справедливости для Украины, но и для того, чтобы "не подорвать стандарты международного права, которые были достигнуты после Второй мировой войны".

При этом он раскритиковал Европу за "огромную ошибку и наивность, когда она целенаправленно движется к зависимости от российских источников энергии... несмотря на наши предупреждения".

В то же время Левитс призвал Европарламент предоставить Украине европейское будущее.

"Это историческое решение, на принятие которого у нас, возможно, есть только один шанс. Украинский народ принял решение. Теперь наша очередь сделать это", - заявил он.

Напомним, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что нет четких временных рамок, которых нужно достичь, чтобы вступить в ЕС. Потому что для каждой страны они разные.

Кроме того, премьер Денис Шмыгаль заявлял, что Украина должна быть готова к вступлению в ЕС до конца 2024 года, однако не исключено, что решение может занять время.

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