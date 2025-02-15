Зеленский: начали работу с командой Трампа и уже чувствуем, что успех возможен

"Мы начали работу с командой президента Трампа и уже чувствуем, что успех возможен. Именно на Америку сейчас в мире смотрят как на силу, которая способна не только остановить войну, но и помочь обеспечить надежность мира после войны", - заявил президент.

Зеленский рассказал, накануне Мюнхенской конференции у него был хороший разговор Трампом, а также содержательная встреча с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марком Рубио. Также президент отметил, уже скоро украинская сторона ожидает визит спецпредставителя Трампа по вопросам Украины Кита Келлога в Киев. В частности, для дальнейшего изучения ситуации и поиска путей "для сильных и действительно миротворческих решений" президента США.

"Наши команды очень подробно, внимательно работают над специальным соглашением между нашими странами, которое обязательно укрепит Америку и Украину. Мы стремимся, чтобы это стало успехом именно так, как мы договаривались. Были хорошие встречи с сенаторами США и членами Палаты представителей", - сообщил Зеленский.

Также он отметил, что от российского диктатора Владимира Путина будет очень много попыток всех обмануть и затянуть войну, однако настоящий мир возможен.

"Но настоящий мир возможен. И мы должны его достичь: Украина, Соединенные Штаты, Европа. Это наша с вами общая безопасность. Спасибо, Америка", - резюмировал глава государства.