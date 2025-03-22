Зеленский побывал в командном пункте тактической группы "Покровск"

"Владимир Зеленский также встретился с Мадьяром, Ахиллесом, Хасаном, Вересом и Земляком - командирами "Линии дронов", которая объединила лучшие беспилотные подразделения ВСУ", - говорится в сообщении.

Зеленский посетил командный пункт тактической группы "Покровск" (president.gov.ua)

Также президент ознакомился с первыми результатами работы проекта во время операции в Курской, а также на Донецком и других направлениях.

Зеленский отметил воинов орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней.

Ситуация на Покровском направлении

И.о. командира Юрий Мадяр доложил об обороне Покровского направления, в частности об оперативной обстановке, о том, как выполняют задачи бригады, которые входят в состав группы, о намерениях российских оккупантов, их силах и средствах.

Отметим, что за последние сутки на фронте произошло 142 боевых столкновения. В частности, на Покровском направлении ВСУ отбили 37 штурмов россиян.