Зеленский побывал в командном пункте тактической группы "Покровск"

Президент Украины Владимир Зеленский посетил командный пункт тактической группы "Покровск". Это произошло в рамках его поездки в Донецкую область.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.
"Владимир Зеленский также встретился с Мадьяром, Ахиллесом, Хасаном, Вересом и Земляком - командирами "Линии дронов", которая объединила лучшие беспилотные подразделения ВСУ", - говорится в сообщении.
Зеленский посетил командный пункт тактической группы "Покровск" (president.gov.ua)
Также президент ознакомился с первыми результатами работы проекта во время операции в Курской, а также на Донецком и других направлениях.
Зеленский отметил воинов орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней.
И.о. командира Юрий Мадяр доложил об обороне Покровского направления, в частности об оперативной обстановке, о том, как выполняют задачи бригады, которые входят в состав группы, о намерениях российских оккупантов, их силах и средствах.
Отметим, что за последние сутки на фронте произошло 142 боевых столкновения. В частности, на Покровском направлении ВСУ отбили 37 штурмов россиян.
Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Донецкую область 22 марта. Он опубликовал видео с легендарной стелой Донецкой области.
Добавим, что это не первый визит Зеленского в Донецкую область. Например, Зеленский был в Донецкой области 19 апреля прошлого года.
Тогда он посетил раненых украинских защитников и проверил строительство фортификаций.
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