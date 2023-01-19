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Зеленский планировал собрать Ставку в день авиакатастрофы в Броварах, - Данилов

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Киев, Четверг 19 января 2023 22:41
Зеленский планировал собрать Ставку в день авиакатастрофы в Броварах, - Данилов Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский планировал провести заседание Ставки верховного главнокомандующего, в которой должен был принять участие трагически погибший министр внутренних дел Денис Монастырский.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Говорить Великий Львів".

"Президент вчера (18 января, - ред.) должен был собирать Ставку верховного главнокомандующего, на 10:00. Обычно мы это никогда не афишируем", - заявил он.

Данилов сообщил, что Монастырский планировал подключиться к Ставке из Полтавы.

"Министр внутренних дел должен был выйти из Полтавы на 10 часов на эту Ставку. Крайнее смс я от него получил в 08:07 - и буквально через считанные минуты произошла эта ужасная катастрофа", - добавил он.

Секретарь СНБО подчеркнул, что сейчас идет следствие, выясняются все обстоятельства катастрофы.

Напомним, 18 января, утром в Броварах Киевской области разбился вертолет, на борту которого находился Монастырский и его заместитель Евгений Енин. Вертолет упал в районе детского садика, в результате чего десятки людей пострадали.

По состоянию на 15:45 18 января были завершены поисково-спасательные работы. В результате происшествия погибли 14 человек.

Все детали трагедии можете узнать в материале РБК-Украина.

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Владимир Зеленский Бровары Авиакатастрофа Алексей Данилов
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