Зеленский планировал собрать Ставку в день авиакатастрофы в Броварах, - Данилов
Президент Владимир Зеленский планировал провести заседание Ставки верховного главнокомандующего, в которой должен был принять участие трагически погибший министр внутренних дел Денис Монастырский.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Говорить Великий Львів".
"Президент вчера (18 января, - ред.) должен был собирать Ставку верховного главнокомандующего, на 10:00. Обычно мы это никогда не афишируем", - заявил он.
Данилов сообщил, что Монастырский планировал подключиться к Ставке из Полтавы.
"Министр внутренних дел должен был выйти из Полтавы на 10 часов на эту Ставку. Крайнее смс я от него получил в 08:07 - и буквально через считанные минуты произошла эта ужасная катастрофа", - добавил он.
Секретарь СНБО подчеркнул, что сейчас идет следствие, выясняются все обстоятельства катастрофы.
Напомним, 18 января, утром в Броварах Киевской области разбился вертолет, на борту которого находился Монастырский и его заместитель Евгений Енин. Вертолет упал в районе детского садика, в результате чего десятки людей пострадали.
По состоянию на 15:45 18 января были завершены поисково-спасательные работы. В результате происшествия погибли 14 человек.
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