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Перестрілка в Броварах: у Київській області введено план-перехоплення

Новини » Надзвичайні події     29.05.2020 - 13:04
Перестрілка в Броварах: у Київській області введено план-перехоплення
Фото: місце затримання (twitter.com/Artem_Shewa)

Вже затримано 11 учасників перестрілки

У Київській області правоохоронці ввели план-перехоплення у зв'язку з перестрілкою в Броварах. На даний момент вже затримано 11 учасників інциденту.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Як зазначили правоохоронці, за даним фактом відкрито справу за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

"У Київській області введено план-перехоплення через перестрілки в Броварах. Поліція Київської області проводить комплекс оперативно-розшукових заходів по встановленню та затриманню учасників інциденту. Зараз затримано 11 осіб", - повідомили в МВС.

Також правоохоронці уточнили інформацію про постраждалих. За останніми даними МВС, вогнепальні поранення отримали дві людини. Вони доставлені в лікарню.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Броварах відбувся конфлікт між перевізниками, який закінчився перестрілкою і масовими затриманнями.

Спочатку повідомлялося, що в результаті конфлікту поранення отримали троє людей.

Як зазначив мер Броварів Ігор Сапожко до перестрілки в Броварах призвело відсутність діалогу міської влади з Київською обласною держадміністрацією.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Броварыперестрілкаперехват
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