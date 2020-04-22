Зеленський планує створити державну авіакомпанію-перевізника

В Україні буде створена сучасна державна авіакомпанія-перевізник. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського у фільмі "Рік президентства Зеленського".

За його словами, наразі вже є попередня домовленість з державним підприємством "Антонов" про виробництво українських літаків для використання під час внутрішніх авіаперевезень.

"Я не розумію, чому на внутрішніх рейсах не літають наші літаки. Де наші АНи? Ми з ними домовились, зараз ми розробляємо програму... Ми повинні зробити сучасну державну авіакомпанію. На рівні Turkish Airlines, сингапурських авіаліній. Держава готова виділити на це гроші. Саме для того, щоб ми побудували національного державного авіаперевізника", - заявив Зеленський.

Глава держави сподівається, що "Антонов" забезпечить достатню кількість літаків.

"Ми побудуємо і державну авіакомпанію і зробимо замовлення нашому держаному "Антонову" і залучимо багато робочих місць", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо, з 18 березня в Україні заборонені всі внутрішні авіаперевезення через карантин.

Раніше Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) прогнозувала, що внаслідок кризи, викликаної коронавірусом, світові авіакомпанії можуть втратити близько 113 млрд доларів.

Внаслідок пандемії низка світових авіаперевізників вже заявили про банкрутство. Також повідомлялося, що коронавірус може призвести до банкрутства більшості авіакомпаній у всьому світі вже до кінця травня.

На думку міністра інфраструктури Владислава Криклія, авіація повернеться до докризового режиму за два роки.