Дії та заяви Зеленського схвалюють менше половини українців

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Схвалення дій влади під час карантину поступово зменшується

Оцінюючи дії органів влади в квітні-травні цього року, 47% українців відповіли, що схвалюють дії та заяви президента Володимира Зеленського (у квітні - 51%, у березні - 52%). Разом с тим 37% респондентів не схвалюють (у квітні - 35%, у березні - 27%).

Про це свідчать дані опитування КМІС, проведеного у середині травня 2020 року.

За даними опитування, дії Кабінету міністрів у травні схвалюють 24% опитаних (26% в квітні, та 25% - в березні); 61% - не схвалюють (37% в квітні, 32% - в березні).

Крім того, 22% українців схвалюють дії Верховної ради (25% в квітні, та 21% - в березні); 65% - не схвалюють (54% в квітні, та 53% - в березні).

Половина (51%) опитаних вважають, що влада успішна в протидії епідемії коронавірусу, 41% - притримуються думки, що неуспішна.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 14 по 17 травня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. В ході опитування проведено 2000 інтерв’ю. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників, близьких до 50%, 2,1% - для показників, близьких до 25%, 1,4% - для показників, близьких до 10%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", якби вибори президента України відбулися в середині травня 2020 року, то за Володимира Зеленського проголосували б 39,3% громадян (серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором). Однак у другому турі Зеленського підтримають близько 75% виборців.

Відзначимо, в середині травня 2020 року відносна більшість українців оцінюють перший президентства Володимира Зеленського на "задовільно" (37%). За п'ятибальною шкалою це "трійка".

Автор: Олександр Білоус