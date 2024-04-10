RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский о плане Трампа по прекращению войны: это очень примитивная идея

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Если мирный план Дональда Трампа по войне в Украине заключается лишь в передаче части территорий России, то это очень примитивная идея. Когда речь идет о человеческих жизнях, Украине не может рисковать.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

"Если дело в том, что мы просто отдадим свои территории, и если идея заключается в этом, то это идея очень примитивная", - отметил Зеленский.

По его словам, если у Трампа действительно есть свой подход к быстрому прекращению войны, то он с радостью выслушает его идею.

"Нам нужны веские аргументы. Нам нужна не фантастическая идея, а реальная. Речь идет о человеческих жизнях, мы не можем шутить и не можем рисковать", - добавил глава государства.

Зеленский также напомнил, что в ходе разговоров о переговорах с РФ, важно помнить о том, что Владимиру Путину нельзя доверять.

"Мы здесь имеем дело с Путиным. Все, о чем он говорил до этого, в дальнейшем он делал по-другому. Мы не можем ему доверять", - подчеркнул глава государства.

Что предшествовало

Напомним, ранее в публикации The Washington Post появилась информация, что Дональд Трамп в частном разговоре заявил о готовности прекратить войну России против Украины, давя на Киев, чтобы он отказался от определенной территории.

Позже советник предвыборного штаба Трампа назвал материал Washington Post "феечной новостью". Он подчеркнул, что кандидат в президенты США не примет мирного плана, пока он не придет к власти и не сможет должным образом взвесить все варианты.

В марте 2023 года Дональд Трамп уже обещал своим избирателям "завершить войну России против Украины через 24 часа" в случае избрания президентом США на выборах 5 ноября этого года. При этом он отметил, что позволил бы России забрать часть украинских территорий, чтобы "избежать войны".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВторжение России в УкраинуДональд Трамп