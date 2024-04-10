Зеленский о плане Трампа по прекращению войны: это очень примитивная идея

"Если дело в том, что мы просто отдадим свои территории, и если идея заключается в этом, то это идея очень примитивная", - отметил Зеленский.

По его словам, если у Трампа действительно есть свой подход к быстрому прекращению войны, то он с радостью выслушает его идею.

"Нам нужны веские аргументы. Нам нужна не фантастическая идея, а реальная. Речь идет о человеческих жизнях, мы не можем шутить и не можем рисковать", - добавил глава государства.

Зеленский также напомнил, что в ходе разговоров о переговорах с РФ, важно помнить о том, что Владимиру Путину нельзя доверять.

"Мы здесь имеем дело с Путиным. Все, о чем он говорил до этого, в дальнейшем он делал по-другому. Мы не можем ему доверять", - подчеркнул глава государства.