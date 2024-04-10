Зеленский о плане Трампа по прекращению войны: это очень примитивная идея

Если мирный план Дональда Трампа по войне в Украине заключается лишь в передаче части территорий России, то это очень примитивная идея. Когда речь идет о человеческих жизнях, Украине не может рисковать.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
"Если дело в том, что мы просто отдадим свои территории, и если идея заключается в этом, то это идея очень примитивная", - отметил Зеленский.
По его словам, если у Трампа действительно есть свой подход к быстрому прекращению войны, то он с радостью выслушает его идею.
"Нам нужны веские аргументы. Нам нужна не фантастическая идея, а реальная. Речь идет о человеческих жизнях, мы не можем шутить и не можем рисковать", - добавил глава государства.
Зеленский также напомнил, что в ходе разговоров о переговорах с РФ, важно помнить о том, что Владимиру Путину нельзя доверять.
"Мы здесь имеем дело с Путиным. Все, о чем он говорил до этого, в дальнейшем он делал по-другому. Мы не можем ему доверять", - подчеркнул глава государства.
Что предшествовало
Напомним, ранее в публикации The Washington Post появилась информация, что Дональд Трамп в частном разговоре заявил о готовности прекратить войну России против Украины, давя на Киев, чтобы он отказался от определенной территории.
Позже советник предвыборного штаба Трампа назвал материал Washington Post "феечной новостью". Он подчеркнул, что кандидат в президенты США не примет мирного плана, пока он не придет к власти и не сможет должным образом взвесить все варианты.
В марте 2023 года Дональд Трамп уже обещал своим избирателям "завершить войну России против Украины через 24 часа" в случае избрания президентом США на выборах 5 ноября этого года. При этом он отметил, что позволил бы России забрать часть украинских территорий, чтобы "избежать войны".
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