Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Зеленский: план прекращения огня подготовят за 7-10 дней, но Путин вряд ли его примет

Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин вряд ли примет мирный план, предложенный "Коалицией решительных".

Как сообщает РБК-Украина, об этом он рассказал в интервью Axios.

Что предшествовало

На прошлой неделе премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что "коалиция решительных" разработала для Украины мирный план до конца 2025 года.

"Мы вместе разработали конкретный план до конца года. В первую очередь мы будем делать все, чтобы российская нефть и газ были сняты с глобальных рынков. Мы поощряем всех ввести эти санкции, уменьшить зависимость", - подчеркнул он.

Тогда Зеленский заявил, что для победы над Путиным и завершения войны в Украине США и "коалиция решительных" должны действовать вместе.

Что сказал Зеленский

По словам Зеленского, план должен быть коротким, без слишком многих деталей.

"Несколько коротких пунктов. Например, план о прекращении огня. Мы решили, что будем работать над этим в течение следующей недели или десяти дней", - ответил он.

Он подчеркнул, что скептически относится к тому, что Путин готов принять любой мирный план.

 

Давление на Россию

Стоит напомнить, что в ночь на 23 октября США объявили санкции против крупнейших нефтяных компаний России - "Роснефти" и "Лукойла". Кроме этого, под ограничения попали 36 дочерних структур. В Минфине США призвали Россию немедленно согласиться на прекращение огня в Украине.

Также отметим, что 25 октября, агентство Reuters написало, что США подготовили новые санкции против России, однако хотят, чтобы сначала шаг сделала Европа.

Мирные переговорыВойна в УкраинеВладимир ЗеленскийВладимир Путин