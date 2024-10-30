Зеленский о плане победы: некоторые партнеры говорят - "вы хотите слишком много"

Часть партнеров, отзываясь о плане победы, считают, что Украина хочет "слишком много". Но это не так.

"Мы разработали план победы и передали его им. Когда мы предлагаем что-то партнерам, они всегда говорят: "Да, но это зависит от воли одних и других". Нет, этот план зависит только от воли партнеров, а не от воли России, только от воли партнеров", - сказал он.

По словам президента, партнеры должны были принять этот план, и многие страны начали его принимать.

"Но многие страны стали нам говорить, знаете, немного давить на нас - некоторые лидеры мол, вы хотите слишком много. Слишком много для чего? Мы просто хотим жить. Это слишком? Просто жить. Вот о чем идет речь в плане победы, вот о чем север, восток, Курская операция", - отметил Зеленский.