Зеленский: вопрос вступления Украины в НАТО нельзя исключать из переговоров

Зеленский напомнил о поспешном выводе западных войск из Афганистана в 2021 году и высказался против тактики ведения переговоров, при которой от ключевых требований отказываются еще до начала переговоров.

Ссылаясь на заявления администрации США о том, что Украина не станет членом НАТО, Зеленский сказал: "Вы не можете просто убрать это со стола. Это так не работает. Я не думаю, что кто-то заинтересован в Афганистане 2.0".

Речь о соглашении по выводу западных войск из Афганистана, которое было заключено президентом США Дональдом Трампом, а реализовано Джо Байденом. Это привело к хаотичному выводу войск из страны, в то время как Талибан быстро захватил столицу Кабул после десятилетий боев и таким образом захватил власть в стране.

По словам Зеленского, тогда "отсутствие уважения к человеческой жизни" привело к "трагедии".

"Поэтому есть опыт того, что происходит, когда кто-то заканчивает что-то, не продумав, и очень быстро отступает", - сказал он.

Вступление Украины в НАТО

Напомним, Украина надеялась получить официальное приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне в июле 2024 года, но этого не произошло. Власти настаивают на четком графике вступления, однако Альянс заявляет, что членство возможно только после завершения войны.

Президент США Дональд Трамп и глава Пентагона Пит Хегсет скептически оценили перспективы вступления Украины в НАТО. В то же время министр обороны Германии Борис Писториус раскритиковал эти заявления, считая их уступками РФ еще до начала переговоров