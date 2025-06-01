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Зеленский после удара по полигону ВСУ позвал Драпатого и Сырского на совещание

Киев, Воскресенье 01 июня 2025 22:24
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Зеленский после удара по полигону ВСУ позвал Драпатого и Сырского на совещание Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский созывает совещание после российского удара по полигону Сухопутных войск ВСУ. На него позвали и Михаила Драпатого, который подал в отставку с должности командующего Сухопутными войсками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение Зеленского.

"Сегодня россияне нанесли ракетный удар по учебному лагерю в Днепропетровской области. К сожалению, есть потери. Погибли наши военные. Мои соболезнования всем родным и близким", - сказал президент.

Зеленский отметил, что это не первый такой удар, когда Украина теряет людей. Поэтому он назначил совещание с участием, в частности, Михаила Драпатого, начальника Генштаба Андрея Гнатова, главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова после его возвращения с переговоров в Стамбуле.

"Наши все боевые ребята нужны на фронте - в защите Украины. Каждый. И каждую жизнь мы должны беречь. Все решения, которые для этого нужны, будут приняты", - заявил глава государства.

Удар по полигону Сухопутных войск

Сегодня, 1 июня, Сухопутные войска ВСУ сообщили о ракетном ударе по расположению одного из учебных подразделений. По предварительным данным, в результате атаки погибли 12 человек, еще более 60 ранены.

Для выяснения всех обстоятельств удара и причин потерь среди военных в командовании Сухопутных войск создана комиссия и назначено служебное расследование.

Спикер Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев в комментарии РБК-Украина рассказал, что россияне ударили по полигону в Днепропетровской области. Оккупанты применили баллистическую ракету "Искандер".

После этого командующий Сухопутных войск ВСУ Михаил Драпатый заявил, что подал рапорт об отставке. Он также уточнил, что трагедия произошла на 239-м полигоне.

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