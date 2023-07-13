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Зеленский после возвращения из Вильнюса провел совещание с СБУ и разведкой по ситуации в Украине

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Четверг 13 июля 2023 22:50
Зеленский после возвращения из Вильнюса провел совещание с СБУ и разведкой по ситуации в Украине Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский, по возвращении из Вильнюса, где проходил саммит НАТО, провел совещание с руководителями спецслужб по ситуации с безопасностью в Украине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Одно из совещаний было с руководителем СБУ Василием Малюком. Кроме этого, было проведено совещание с главой Главного управления разведки Минобороны Кириллом Будановым и председателем Службы внешней разведки Александром Литвиненко.

"Очень внимательно анализируем ситуацию – все, что связано с войной, и все, что важно для внутренней безопасности", – рассказал Зеленский.

Ситуация на фронте

По последним данным Генштаба, украинские военные продолжают продвигаться по трем направлениям фронта - Мелитопольскому, Бердянскому и Бахмутскому. У ВСУ есть успехи вблизи Бахмута и в Запорожской области.

Потери России в войне в Украине к утру четверга, 13 июля, составили 510 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 236 040 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 26 дронов.

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