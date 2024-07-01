Зеленский после доклада военных: готовим шаги, чтобы РФ теряла больше техники и логистики

По словам главы государства, утром был доклад военных. Докладывали главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич. Они рассказали об одном из ключевых направлений на фронте - Покровском, а также о ситуации в Донецкой и Харьковской областях.

"Также обсудили некоторые наши принципиальные решения - шаги, которые готовим, чтобы оккупант терял больше своей логистики, больше техники, больше своих надежд расширить войну. Для России все это должно закончиться проигрышем, и только так проиграет сама идея войны против Украины", - подчеркнул президент.

Он рассказал, что для проигрыша России работа идет не только на фронте, но и в сфере дипломатии.