Зеленский подтвердил визит спецпредставителя Трампа в Украину

Будущий спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог посетит Киев. Визит состоится в начале следующего года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского на встрече с журналистами в Брюсселе.
По словам главы государства, визит спецпредставителя Трампа состоится в начале января. То есть Келлог приедет в Украину еще до инаугурации Дональда Трампа, которая запланирована на 20 января.
"Мы ожидаем господина Келлога. Я думаю, тогда поговорим что он имеет в виду и что имел в виду. Я не слышал еще интервью его", - сказал Зеленский.
Напомним, ранее издание Reuters сообщило, что избранный Дональдом Трампом на должность спецпредставителя по вопросам Украины Кит Келлог в начале января приедет в Украину с визитом. По данным издания, он также планирует посетить несколько других европейских столиц, в частности Рим и Париж.
Источники Reuters отмечали, что Келлог не собирается ехать в Москву.
После выборов в США Дональд Трамп объявил, что назначит генерала в отставке Кита Келлога на должность спецпредставителя по вопросам Украины и России. Больше о нем - в материале РБК-Украина.
Келлог отметил, что готов работать для обеспечения "мира через силу".
Западные СМИ сообщали, что в команде Трампа готовят "мирный план" для Украины, в сети публиковали несколько вариантов так называемого плана. Впрочем, Трамп не подтверждает ни один из них.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.