Зеленский подтвердил визит спецпредставителя Трампа в Украину

По словам главы государства, визит спецпредставителя Трампа состоится в начале января. То есть Келлог приедет в Украину еще до инаугурации Дональда Трампа, которая запланирована на 20 января.

"Мы ожидаем господина Келлога. Я думаю, тогда поговорим что он имеет в виду и что имел в виду. Я не слышал еще интервью его", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее издание Reuters сообщило, что избранный Дональдом Трампом на должность спецпредставителя по вопросам Украины Кит Келлог в начале января приедет в Украину с визитом. По данным издания, он также планирует посетить несколько других европейских столиц, в частности Рим и Париж.

Источники Reuters отмечали, что Келлог не собирается ехать в Москву.