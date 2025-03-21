Зеленский подтвердил участие Умерова в переговорах с США в Саудовской Аравии

По его словам, во время переговоров в Саудовской Аравии, которые состоятся на следующей неделе, Украина будет готова быстро принимать решения. Он также отметил, что команда украинской делегации укомплектована на достаточно высоком уровне.

"Это технически профессиональные люди. Будет отдельно министр обороны (Рустем Умеров - ред.). Я думаю что мы будем готовы быть очень быстрыми и очень предметными", - сказал президент.

Напомним, вчера Sky news писало о том, что кроме Умерова, в переговорах с США также будет участвовать заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.

Встреча в Саудовской Аравии

Заметим, что накануне Зеленский заявил, что 24 марта украинские чиновники снова встретятся с американскими в Саудовской Аравии. Встреча состоится на уровне технических команд. По его словам, в этот день у США запланирована встреча с Россией в Саудовской Аравии.

А спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог заявил, что США отправят в Саудовскую Аравию команды на непрямые переговоры с Украиной и РФ.

Однако по словам представителя Министерства иностранных дел Георгия Тихого, Украина рассматривает следующую встречу в Саудовской Аравии как двустороннюю с представителями США. Контактов украинской команды с россиянами не предвидится

Напомним, что украинские чиновники уже встречались с американскими в Саудовской Аравии. Первые их переговоры продолжались около 9 часов. Киев и Вашингтон обсуждали возможность полного прекращения огня между Украиной и РФ. Украина согласилась на такой шаг.