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Зеленский прибыл в Турцию и раскрыл планы визита

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Владимир Зеленский прибыл в Турцию в рамках своего турне по странам Европы. В частности, он планирует провести переговоры с коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

"Завершаем насыщенный день в Турции. Переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Координация позиций по формуле мира, саммиту НАТО, гарантиям безопасности и зерновой инициативе. Восстановление Украины, оборонные контракты между нашими предприятиями", - написал Зеленский.

Турне президента Украины

Напомним, последние несколько дней президент Владимир Зеленский посещает с рабочими визитами страны Европы в рамках нового турне.

Глава государства уже побывал в Болгарии, где провел переговоры с премьером Николаем Денковым и президентом Руменом Радевым.

Также он прилетал и в Чехию. Там он встречался и проводил пресс-конференцию с президентом Петром Павелом.

Глава украинского государства был и в Словакии. Он провел переговоры с президентом Зузаной Чапутовой и договорился о новых военных поставках для нашей страны.

Более детально о турне Зеленского можете узнать в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийТурцияРеджеп Тайип Эрдоган