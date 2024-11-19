Зеленский подтвердил, что Украине разрешили бить по территории РФ западными ракетами

Украина получила разрешение применять дальнобойное оружие. Теперь будет идти работа над тем, чтобы уменьшить военный потенциал РФ.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен.
По словам Зеленского, он имел контакт с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.
"Я понимаю только прямые контакты между президентами, а что касается команды, у них есть свои контакты. Любые неофициальные на данный момент голоса в СМИ я не воспринимаю", - сказал президент.
Он также подтвердил и то, что Украина получила разрешение применять дальнобойное оружие по территории Российской Федерации.
"Что касается дальнобойности - мы работаем над тем, чтобы все страны поддержали дальнобойность. Я думаю, что после заявлений о ядерном оружии и Германии уже пора поддержать соответствующие решения. А теперь, когда есть соответствующие решения и не только в медиа, но и от соответствующих стран, очень важно, чтобы к этим решениям добавить количество возможностей, которыми мы можем уменьшить военный потенциал РФ где бы он ни находился", - заявил Зеленский.
Недавно стало известно, что США разрешили Украине использовать американское вооружение для ударов по территории России. Эту информацию сегодня официально подтвердил заместитель госсекретаря США по Западному полушарию Брайан А. Николс.
В частности, в ночь на 19 ноября Силы обороны Украины вторично нанесли удар по составу боеприпасов в Брянской области. Были зафиксированы 12 вторичных взрывов и детонация. Ранее этот состав уже атаковали дроны, подтвержденные Генеральным штабом ВСУ.
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