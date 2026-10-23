Ситуация со Starlink в Украине подчеркивает риски зависимости от технологий США, - Карни

Манипуляции со спутниковой системой Starlink в войну в Украине создают серьезные риски и подчеркивают опасность зависимости от технологий США.

Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Премьер-министр Канады прокомментировал сообщение о том, что компания SpaceX ограничила скорость военной версии Starlink, что усложнило для Украины борьбу против российской агрессии.

"Мы обеспокоены? Да, мы обеспокоены", - подчеркнул Карни во время визита в Стамбул, добавив, что подобные решения принимаются против страны, борющейся за выживание.

По словам канадского премьера, данный инцидент демонстрирует необходимость диверсификации торговых и технологических отношений.

Канадское правительство стремится уйти от ситуации, когда суверенитет государства зависит от решения одного поставщика или другого государства.

Киев использует специальную версию Starlink для поддержки противовоздушной обороны и наведения артиллерии на фоне постоянных российских ракетных и дроновых ударов.

Тем временем группа демократов Палаты представителей США призвала Белый дом провести расследование из-за перебоев в работе связи от SpaceX.

В то же время Европейский Союз планирует обратиться в Канаду и Великобританию по поводу увеличения поддержки Украины для покрытия финансового дефицита.

Ранее стало известно, что американский миллиардер Илон Маск приказал ограничить работу военной версии Starlink в Украине, после чего президент США Дональд Трамп якобы потребовал отменить эти ограничения .

Канада на фоне этих событий отмечает важность самостоятельной помощи Украине.

В частности, Марк Карни подчеркнул, что его правительство поддерживает прямой диалог с украинским руководством, включая обсуждение ситуации вокруг работы систем Starlink.